bimbo di sei anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre nel bellunese

Un bambino di sei anni è deceduto dopo essere stato investito da un muletto condotto dal padre in un piazzale di via Cavalieri di Vittorio Veneto, nel Bellunese. L’incidente si è verificato in prossimità di un’azienda situata in quella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un pomeriggio di lavoro si è trasformato in un incubo a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di sei anni è morto schiacciato da un muletto guidato dal padre. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, arrivati anche con l'elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Ma quando i soccorsi sono arrivati per il bimbo non c'è stato più nulla da fare e il medico ha potuto soltanto constatare il decesso del piccolo e informare il magistrato di turno. Le cause dell'incidente sono ora al vaglio dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro, ndr) e della polizia.,, L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 18:30 di venerdì 8 maggio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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