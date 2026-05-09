Un bambino di sei anni è deceduto ieri a Sedico, in provincia di Belluno, dopo essere stato travolto da un muletto condotto dal padre. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, i tentativi di rianimarlo sono risultati inutili. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e accertare le responsabilità. La famiglia ha ricevuto assistenza sul luogo dell'incidente.

Tragedia a Sedico, in provincia di Belluno, dove un bambino di sei anni è morto schiacciato per errore da un muletto guidato dal padre. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del Suem 118, giunti anche con l’elicottero, assieme ai vigili del fuoco. Purtroppo però per il piccolo non c’è stato nulla da fare. L’uomo aveva portato il figlio con sé sul lavoro e gli inquirenti indagano sulla dinamica. L’incidente nella zona industriale di Sedico Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 18:30 di venerdì 8 maggio nel piazzale antistante alcune società dell’area industriale di Sedico, in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Tra queste figura anche l’azienda meccanica della famiglia De March, cognome del bambino deceduto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo di sei anni muore schiacciato da un muletto guidato dal padre a Sedico (Belluno)

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TRAGEDIA A BELLUNO PADRE SCHIACCIA IL FIGLIO DI 6 ANNI CON IL MULETTO

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