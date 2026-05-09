Il traffico a Roma alle 19:30 del 9 maggio 2026 segnalava un ripristino dei lavori in via Salaria, tra piazza di... e altre zone limitrofe. La strada era interessata da un intervento che aveva causato rallentamenti e code. La situazione era monitorata e segnalata ai cittadini attraverso le emittenti radiofoniche, che fornivano aggiornamenti in tempo reale.

Luceverde Roma vai in trovati all'ascolto riprendono i lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata e fino al 30 maggio il divieto di transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario sarà in vigore di notte dalle 4 alle 7 oggi sei andato 9 maggio e poi nelle prossime giornate del 16 e 20 e 30 maggio il transito è vietato per tutto il giorno oltre la fascia oraria dalle 4 alle 7 in centro dalle 19 alle 21:30 questa sera presso il parco archeologico del Colosseo un importante evento musicale al quale prenderanno parte circa 350 ospiti chiusure al traffico in via Celio...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-05-2026 ore 19:30

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