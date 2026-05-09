Traffico Roma del 09-05-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime ore del 9 maggio 2026, alle 7:30, si segnala traffico sulla via Flaminia nel quartiere Fleming di Roma, dove si circola a senso unico alternato. La strada presenta un flusso di veicoli regolato in questo modo, senza altre segnalazioni di incidenti o interventi in corso. La situazione riguarda principalmente questa arteria, mentre le altre vie circostanti non mostrano particolari criticità.

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