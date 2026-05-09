Alle prime ore del 9 maggio 2026, alle 7:30, si segnala traffico sulla via Flaminia nel quartiere Fleming di Roma, dove si circola a senso unico alternato. La strada presenta un flusso di veicoli regolato in questo modo, senza altre segnalazioni di incidenti o interventi in corso. La situazione riguarda principalmente questa arteria, mentre le altre vie circostanti non mostrano particolari criticità.

Luceverde Roma Bentrovati su via Flaminia nel quartiere Fleming si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corso di Francia & via Francesco Saverio Nitti con possibili disagi nelle ore più trafficate lavori su via Ardeatina con senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta te lo segue fino a domani domenica 10 maggio la 27A edizione di Face For The Cure 2020 sei nell'area del Circo Massimo la manifestazione partita il 7 maggio è dedicata alla prevenzione e femminile per la lotta ai tumori al seno Oltre agli spazi dedicati al benessere psicofisico prevede per domani domenica 10 maggio due corse dei 510 km ed...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-05-2026 ore 07:30

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Don't Get Lost in Rome, Here's Your Public Transportation Cheat Sheet for 2026

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