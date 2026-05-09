Traffico Roma del 09-05-2026 ore 16 | 30
Il traffico a Roma si è verificato il 9 maggio 2026 alle ore 16:30, secondo le rilevazioni di Roma infomobilità, un servizio gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Durante quel pomeriggio, sono stati segnalati vari disagi e rallentamenti sulle strade principali della città, con alcune zone caratterizzate da code e problemi alla circolazione. Le autorità hanno monitorato la situazione attraverso i sistemi di controllo del traffico.
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità al pensione sul Raccordo Anulare ci sono code per incidente sulla carreggiata interna tra lo svincolo di Casal Monastero e quello per l'autostrada A24 roma-teramo code per incidenti anche sulla via Pontina Pomezia e il bivio per Pratica di Mare direzione Roma in centro per la giornata dell'Europa La Terrazza Del Pincio fino alle 19:30 di oggi sarà il teatro di un evento di conseguenza sono state apportate modifiche alla viabilità previsti anche degli eventi serali che a partire dalle 20 comporteranno la chiusura al traffico di piazza a Bucarest viale....🔗 Leggi su Romadailynews.it
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