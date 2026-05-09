Il traffico a Roma nel pomeriggio del 9 maggio 2026, alle 14:30, presenta diverse criticità. La rete di mobilità cittadina è monitorata dall'infomobilità, un servizio gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico. La situazione attuale viene costantemente aggiornata per consentire agli automobilisti di pianificare gli spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità ripresi i lavori in via Salaria tra piazza di Priscilla via di Ponte Salario per la messa in sicurezza della scarpata e la tratto di strada oggi sarà chiuso al traffico per tutto il giorno proprio per lasciare spazio agli oggi pomeriggio manifestazione con corteo tra l'esquilino è San Lorenzo circa 600 persone sfileranno lungo via Principe Eugenio Viale Manzoni via Giovanni Giolitti via di Santa Bibiana Piazzale Tiburtino via Tiburtina a via degli Equi e via dei Sabelli fino alle 19 possibile chiusura al traffico deviazioni o limitazioni per le linee 514.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-05-2026 ore 14:30

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