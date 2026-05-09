Traffico Roma del 09-05-2026 ore 11 | 30

Il servizio di infomobilità di Roma, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato un incidente che ha causato rallentamenti nel traffico nella zona centrale della città alle 11:30 del 9 maggio 2026. La Polizia locale e le squadre di pronto intervento sono intervenute sul posto per gestire la situazione. La circolazione è temporaneamente rallentata e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi.

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