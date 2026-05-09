Alle prime ore del mattino, sulla via Flaminia nel quartiere Fleming, si circola con un senso unico alternato a causa di lavori o interventi in corso. La situazione è stata segnalata alle 8:30, poco dopo l'inizio della giornata di traffico a Roma. La condizione riguarda una delle arterie principali della zona, con possibili ripercussioni sugli spostamenti in quella parte della città.

Luceverde Roma Bentrovati su via Flaminia nel quartiere Fleming si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corso di Francia & via Francesco Saverio Nitti con possibili disagi nelle ore più trafficate lavori su via Ardeatina con senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta te lo segue fino a domani domenica 10 maggio la 27A edizione di Face For The Cure 2020 sei nell'area del Circo Massimo la manifestazione partita il 7 maggio è dedicata alla prevenzione e femminile per la lotta ai tumori al seno Oltre agli spazi dedicati al benessere psicofisico prevede per domani domenica 10 maggio due corse dei 510 km ed...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-05-2026 ore 08:30

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