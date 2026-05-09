Traffico Roma del 09-05-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime ore del mattino, sulla via Flaminia nel quartiere Fleming, si circola con un senso unico alternato a causa di lavori o interventi in corso. La situazione è stata segnalata alle 8:30, poco dopo l'inizio della giornata di traffico a Roma. La condizione riguarda una delle arterie principali della zona, con possibili ripercussioni sugli spostamenti in quella parte della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Luceverde Roma Bentrovati su via Flaminia nel quartiere Fleming si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corso di Francia & via Francesco Saverio Nitti con possibili disagi nelle ore più trafficate lavori su via Ardeatina con senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta te lo segue fino a domani domenica 10 maggio la 27A edizione di Face For The Cure 2020 sei nell'area del Circo Massimo la manifestazione partita il 7 maggio è dedicata alla prevenzione e femminile per la lotta ai tumori al seno Oltre agli spazi dedicati al benessere psicofisico prevede per domani domenica 10 maggio due corse dei 510 km ed...🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 09 05 2026 ore 08 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-05-2026 ore 08:30
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Don't Get Lost in Rome, Here's Your Public Transportation Cheat Sheet for 2026

Video Don't Get Lost in Rome, Here's Your Public Transportation Cheat Sheet for 2026

Notizie correlate

Traffico Lazio del 08-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Portuense per concorso pubblico che si sta svolgendo alla...

Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati in coda il traffico sulla diramazione di Roma nord per traffico intenso tra via di Settebagni al Grande Raccordo Anulare In...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 9 e domenica 10 maggio 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 9 e 10 maggio; Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekend; Previsioni traffico ponte del 1 maggio.

traffico roma del traffico roma del 09Traffico Roma del 09-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma Bentrovati su via Flaminia nel quartiere Fleming si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corso di Francia & via Francesco ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 09Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 08:40Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione per gli eventi nella ... romadailynews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.