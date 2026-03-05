Alle 9:30 del 5 marzo 2026, sulla via Pontina nel Lazio, si registrano code e traffico intenso tra Spinaceto e altre località. La situazione coinvolge diverse aree della strada, con rallentamenti che si protraggono lungo il percorso. La circolazione risulta rallentata in più punti, creando disagi per gli automobilisti in transito in questa zona della regione.

Luceverde Lazio trovati sulla via Pontina traffico intenso con code a tratti da Spinaceto alla Cristoforo Colombo verso Roma centro trafficato anche il percorso Urbano della A24 con code da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est e quindi in entrata a Roma sulla Salaria lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe Code in direzione del centro città intenso il traffico sul Raccordo Anulare file lungo la carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi tra Casilina e Appia rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino la Pontina è tra Casilina e la Tiburtina in provincia di Viterbo sul raccordo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 09:30

