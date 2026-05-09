La società Track & Field Master Grosseto ha conquistato complessivamente 34 medaglie ai campionati Europei, rendendosi la più vincente del continente. Nel dettaglio, si tratta di 19 medaglie d’oro, 9 argenti e 6 bronzi. L’affermazione testimonia il successo della squadra durante la competizione, confermando il suo ruolo di protagonista in ambito europeo. La partecipazione si è conclusa con risultati di rilievo, evidenziando l’elevato livello degli atleti coinvolti.

Una valanga di medaglie per la Track & Field Master Grosseto. La società grossetana chiude i campionati Europei con 34 podi e si conferma come la società più vincente del Continente: il conto finale racconta di 19 medaglie d’oro, 9 argenti e 6 bronzi. Nella marcia (10 km) Alessandra Canuti ha conquistato un bronzo e un oro a squadre, Teresa Aufiero bronzo e argento a squadre, Biagio Giannone argento e oro a squadre, Fabio Montanari (oro team), Alessandro Volpi (oro team), Edoardo Alfieri (oro team), Corrado Carbonaro (argento team). Nella corsa (10 km) Benedic Beniamin sesto (oro team), Filippo Giovannelli settimo, Joachim Nshimirimana argento (oro team), Alessandro Angioloni 17esimo, Chiara Gallorini bronzo (argento team), Angela Mazzoli quarta (oro team), Renato Goretti quarto (oro team).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Track & Field. Ben 34 podi agli Europei

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