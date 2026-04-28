Nella stagione atletica, la squadra Track&Field M2 ha ottenuto risultati significativi tra Roma e Isernia. A Roma, Luca Ciampitti ha concluso i 800 metri in 2’02”84, mentre ad Isernia Alice Bellino ha vinto i 700 metri. I successi si inseriscono in un calendario che comprende gare internazionali e competizioni a livello locale, dimostrando una preparazione tecnica consolidata.

? Cosa sapere Luca Ciampitti segna 2’02”84 a Roma e Alice Bellino vince i 700 metri a Isernia.. I risultati della Track&Field M2 confermano la preparazione tecnica tra circuiti internazionali e locali.. Luca Ciampitti segna un nuovo primato personale negli 800 metri con un tempo di 2’02”84 durante il 77° Trofeo della Liberazione a Roma lo scorso sabato 25 aprile. Il fine settimana passato ha gli atleti della Track&Field M2 protagonisti su due fronti distinti, passando dai grandi circuiti internazionali della capitale alle piste del territorio molisano. Sotto la guida tecnica di Giovanni Bellino e Adelina De Soccio, i ragazzi di Campobasso hanno affrontato una serie di sfide che hanno confermato la qualità del lavoro svolto in preparazione alla stagione outdoor, tra successi personali e piazzamenti significativi nelle categorie giovanili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atletica: record e successi per la Track&Field M2 tra Roma e Isernia

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