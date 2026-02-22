Tiro con l’arco Italia grande protagonista agli Europei indoor 11 podi e dominio nel medagliere

L’Italia si distingue ai Campionati Europei indoor di tiro con l’arco, grazie a 11 medaglie conquistate, confermando la sua supremazia nel medagliere. La vittoria arriva dopo una settimana intensa di gare a Plovdiv, in Bulgaria, dove gli atleti italiani hanno dimostrato grande precisione e determinazione. Le performance di squadra hanno portato a risultati sorprendenti, rafforzando la posizione del nostro Paese nel panorama europeo. La competizione si è conclusa con un saldo positivo per gli italiani.

Va in archivio una settimana trionfale a Plovdiv (in Bulgaria) per il tiro con l’arco italiano, che ha saputo togliersi grandi soddisfazioni vincendo con ampio margine il medagliere dei Campionati Europei indoor 2026. Il movimento azzurro si è espresso ad alti livelli in tutte le specialità previste (ricurvo, compound e arco nudo), sia nella categoria assoluta che tra gli Junior per un totale di 11 ori e 21 podi. Cominciamo dalle medaglie raccolte nelle prove con valenza olimpica (anche se ai Giochi si gareggia all’aperto e su distanze maggiori) in vista di Los Angeles 2028, quindi il ricurvo ed il compound tra i senior. 🔗 Leggi su Oasport.it

