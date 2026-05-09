Tracce di Vittorio Menesini un maestro che ha lasciato il segno tra Università volontariato e coraggio
Si è svolto ieri nell’aula delle Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza a Perugia un incontro dedicato al maestro Vittorio Menesini, figura nota tra ex studenti, amici e collaboratori. L’evento, intitolato “Tracce di Vittorio Menesini”, ha coinvolto diverse voci che hanno condiviso ricordi e testimonianze sulla sua vita tra università, attività di volontariato e il suo atteggiamento coraggioso.
Un racconto a più voci, quelle degli ex allievi, degli amici, di chi ha avuto la fortuna di conoscere il professor Vittorio Menesini: è stato questo il senso dell’incontro “Tracce di Vittorio Menesini”, organizzato ieri nell’aula delle Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza, a Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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