Tracce di Vittorio Menesini un maestro che ha lasciato il segno tra Università volontariato e coraggio

Da perugiatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto ieri nell’aula delle Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza a Perugia un incontro dedicato al maestro Vittorio Menesini, figura nota tra ex studenti, amici e collaboratori. L’evento, intitolato “Tracce di Vittorio Menesini”, ha coinvolto diverse voci che hanno condiviso ricordi e testimonianze sulla sua vita tra università, attività di volontariato e il suo atteggiamento coraggioso.

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Un racconto a più voci, quelle degli ex allievi, degli amici, di chi ha avuto la fortuna di conoscere il professor Vittorio Menesini: è stato questo il senso dell’incontro “Tracce di Vittorio Menesini”, organizzato ieri nell’aula delle Lauree del Dipartimento di Giurisprudenza, a Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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