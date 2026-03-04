Muore un sindacalista lutto in Toscana Ha lasciato un segno tra i lavoratori

Un sindacalista della Fiom, residente in Toscana, è deceduto ieri sera a 54 anni dopo una lunga malattia. La sua attività si è concentrata nel movimento dei metalmeccanici e ha lasciato un segno tra i lavoratori della regione. La morte ha suscitato dolore tra colleghi e rappresentanti sindacali. La notizia ha suscitato un cordoglio diffuso in tutta l’area.

Casciana Terme Lari, 3 marzo 2026 – Lutto per la morte di Fabio Fontanelli, residente a Casciana Terme Lari, sindacalista della federazione dei metalmeccanici (Fiom) e attivo militante della Cgil, venuto a mancare ieri a seguito di una lunga malattia a 54 anni. «Esprimiamo cordoglio - ha scritto la Fiom - per un compagno e punto di riferimento della sezione di Pisa. Con Fabio perdiamo un compagno generoso, appassionato e coerente, che ha dedicato la propria vita alla difesa dei diritti dei lavoratori, portando avanti con determinazione i valori della solidarietà, della giustizia sociale e della dignità del lavoro. Il suo impegno sindacale ha lasciato un segno profondo.