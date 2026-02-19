Mirandola celebra San Francesco al via programma di eventi su otto secoli di storia e memoria

Mirandola ricorda San Francesco, morto 800 anni fa, per il suo legame con la città. La causa è l’anniversario che ha portato alla creazione di mostre, concerti e incontri. Il programma si concentra sulle radici francescane di Mirandola e coinvolge scuole, associazioni e cittadini. Un evento speciale sarà la rievocazione storica in piazza, con figuranti in abiti dell’epoca. Queste attività vogliono avvicinare le persone alla figura di San Francesco e alla sua influenza locale. L’iniziativa durerà tutto il mese di ottobre.

Dal 7 marzo un anno di appuntamenti tra realtà aumentata, cultura e spettacoli per riscoprire il legame profondo tra la città e il Santo di Assisi Mirandola si prepara a celebrare l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi con un ricco programma di iniziative dal titolo "Mirandola e San Francesco. 1226-2026", promosso dal Comune di Mirandola in collaborazione con associazioni, istituzioni culturali e scuole del territorio. Un legame, quello tra Mirandola e il Santo di Assisi, profondo e radicato nella storia: proprio qui sorge infatti una delle prime chiese francescane costruite in Emilia-Romagna dall'Ordine dei Frati Minori, edificata poco dopo la canonizzazione di San Francesco nel 1228.