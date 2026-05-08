Un po’ prima del big bang

Circa 14 miliardi di anni fa, l’universo ebbe inizio con un evento che gli scienziati chiamano il Big Bang. Prima di questo momento, non ci sono dati certi su cosa ci fosse o non ci fosse. La teoria più accreditata suggerisce che tutto lo spazio, il tempo, la materia e l’energia siano nati da questa singolare esplosione. La comprensione di quel primo istante rimane ancora in gran parte un mistero, oggetto di studi e discussioni.

Questo articolo è stato pubblicato il 5 febbraio 2016 nel numero 1139 di Internazionale. L’11 febbraio 1931, Albert Einstein ebbe un incontro di più di un’ora con un piccolo gruppo di scienziati statunitensi in un’accogliente biblioteca del Mount Wilson observatory, vicino a Pasadena, in California. L’argomento della discussione era la cosmologia e in quell’occasione Einstein avrebbe fatto una delle affermazioni più importanti della storia della scienza. Con le sue teorie sulla gravità e la relatività ormai confermate da tempo e dieci anni dopo il premio Nobel, era di gran lunga lo scienziato più famoso del mondo. Per anni Einstein aveva insistito, come Aristotele e Newton prima di lui, nel sostenere che l’universo era una magnifica cattedrale, immortale e immobile nel tempo.🔗 Leggi su Internazionale.it

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Cosa c’era PRIMA del Big Bang

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