Tre ricercatori hanno proposto un nuovo modello sulla nascita dell'universo, collegando l'espansione accelerata iniziale alla gravità quantistica. Lo studio, condotto presso un istituto di ricerca e un’università, indica che le leggi della fisica quantistica potrebbero aver giocato un ruolo chiave nell’esplosione del Big Bang. La ricerca si concentra sulle teorie che vanno oltre la relatività di Einstein, offrendo nuove prospettive sulla formazione dell'universo.

Tre studiosi del Perimeter Institute e dell’Università di Waterloo hanno delineato un nuovo modello sulla genesi dell’universo, suggerendo che l’espansione accelerata iniziale sia una conseguenza diretta della gravità quantistica. La ricerca, pubblicata il 18 marzo su Physical Review Letters, propone che la fase di inflazione non richieda elementi esterni alla fisica di Einstein, ma emerga naturalmente quando si analizzano le leggi gravitazionali alle energie estreme del Big Bang. Il cuore della scoperta risiede nel superamento dei limiti della relatività generale, che pur essendo una teoria di campo estremamente efficace da oltre un secolo, mostra crepe profonde quando deve spiegare le condizioni primordiali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre Einstein: la gravità quantistica spiega l’esplosione del Big Bang

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