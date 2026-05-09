Il direttore del consorzio di bonifica di Ferrara ha mostrato una mappa che indica le aree che potrebbero essere sommerse tra cento anni a causa dell’innalzamento del livello del mare e della subsidenza. La cartina evidenzia come alcune zone della pianura siano più a rischio di altre, in un quadro che combina cambiamenti climatici e processi di abbassamento del terreno. La previsione si basa su studi e scenari attuali riguardanti il fenomeno.

Ferrara, 9 maggio 2026 – Dove arriverà il mare tra cento anni lo dice una cartina che Mauro Monti, direttore del consorzio di bonifica pianura di Ferrara, mostra. Indica una linea, davanti c’è quella massa azzurra. “In pratica tornerà a Portomaggiore, verrà azzerato tutto il lavoro dell’uomo”, precisa. Il livello sale di 3-4 millimetri all’anno, con un’accelerazione nel 2024. Dal 1880 il livello medio globale è cresciuto di oltre 20 centimetri. E si prevede un aumento di 30 centimetri entro il 2050, a rischio coste e infrastrutture. Isolette in mezzo al mare e allagamenti. Nella cartina Porto Garibaldi, Comacchio, Goro e anche Codigoro, isolette in quell’infinito azzurro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra clima folle e subsidenza: “100 anni e sarà tutto mare”. La cartina e gli scenari

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