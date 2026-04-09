Il Centro di educazione ambientale del Parco di Montemarcello Magra Vara annuncia l’inizio delle attività all’aperto con un’escursione che si svolgerà nel parco. L’evento si svolgerà il 9 aprile 2026 e prevede un percorso che attraversa paesaggi tra mare e fiume, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare gli ambienti naturali della zona. La manifestazione segna l’avvio della stagione delle escursioni stagionali nel parco.

Ameglia, 9 aprile 2026 – Torna la bella stagione. Tornano gli appuntamenti nella natura del Centro di educazione ambientale del Parco di Montemarcello Magra Vara. Il prossimo, fissato per domenica, è ’Passeggiando tra mare e fiume’. Organizzato nell’ambito del programma ’Escursioni nel Parco – Esperienze outdoor per amare il territorio’, propone un itinerario panoramico sul Promontorio del Caprione. Un percorso ad anello che parte e ritorna al Monte Rocchetta, passando per Zanego e Ameglia e sviluppandosi tra antichi muretti a secco, macchia mediterranea e tratti nel bosco del versante fluviale. Immancabili le soste nei punti panoramici sulla costa e sulle Apuane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’escursione nel Parco di Montemarcello Magra Vara. Scenari tra mare e fiume

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Lerici. Le prime sere di primavera profumano di nuovo e di silenzi carichi di promesse della stagione che verrà. #parcomontemarcellomagravara #parcomontemarcello #parcomagra #parcovara #biodiversità #sostenibilità #beactiveliguria #lamialiguria #liguri - facebook.com facebook