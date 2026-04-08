In auto con la figlia di 3 anni e un coltello per cercare l' ex moglie | folle inseguimento tra i Castelli e il mare

Un uomo ha preso la macchina con la figlia di tre anni a bordo e si è messo in viaggio con un coltello in mano, con l’obiettivo di trovare l’ex moglie. L’episodio ha coinvolto zone dei Castelli e del mare, creando un inseguimento che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le autorità, che hanno cercato di fermare l’uomo e mettere fine al gesto.

Si è armato di coltello, ha caricato la figlia di tre anni in auto ed è partito alla ricerca dell'ex moglie. Lanciato l'allarme dall'attuale compagna dell'uomo - partito dai Castelli Romani - è stato intercettato dalla polizia in provincia di Latina. Dopo aver speronato una volante è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notteL’auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade. La folle fuga sull’auto rubata finisce con un incidente: bloccati dopo un inseguimentoArrestati dalla polizia un uomo e una donna accusati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate... Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Argomenti più discussi: Monteu Roero, un weekend tra sacro e profano con l’associazione Bel Monteu; I Savoia su 4 ruote: a Racconigi una domenica tra auto reali e fughe di libertà; Castel Gandolfo, una macchina parcheggiata prende fuoco e divampa nel costone boschivo: paura nel giorno di Pasquetta; Pasqua, vacanze brevi e vicino casa: via dalla Capitale, si resta in regione. Roma Castelli, violentata e picchiata in auto da tre uomini dopo la discoteca: 4 arresti, c'è anche una donnaEsce con un gruppo di persone che credeva amiche ma a fine serata viene violentata sui sedili posteriori dell'auto con la quale la stavano riportando a casa. Una notte da incubo per una 35enne ... roma.corriere.it Oggi a Milazzo abbiamo fatto un altro passo concreto. Massimo D’Amore ha scelto di unirsi al progetto a sostegno di Laura Castelli sindaco. Non è una decisione emotiva, è una scelta libera e consapevole: competenza, preparazione e voglia di cambiare dav - facebook.com facebook Malore in bici a Castelli Calepio, grave 70enne x.com