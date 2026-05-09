Tra bottega e ristorante la nota catena di macelleria sbarca a Rimini Tutto sull' apertura

Una nota catena di macelleria sta aprendo un nuovo punto vendita a Rimini, tra locali di ristorazione e negozi. Negli ultimi giorni sono comparsi annunci di lavoro online per ruoli di responsabile di cucina e macellaio. Questi annunci indicano le posizioni disponibili e le qualifiche richieste senza ulteriori dettagli sul progetto, sulla data di apertura o sugli investimenti.

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