Tra bottega e ristorante la nota catena di macelleria sbarca a Rimini Tutto sull' apertura
Una nota catena di macelleria sta aprendo un nuovo punto vendita a Rimini, tra locali di ristorazione e negozi. Negli ultimi giorni sono comparsi annunci di lavoro online per ruoli di responsabile di cucina e macellaio. Questi annunci indicano le posizioni disponibili e le qualifiche richieste senza ulteriori dettagli sul progetto, sulla data di apertura o sugli investimenti.
Responsabile di cucina e macellaio cercasi. Sono solamente alcuni degli annunci spuntati nelle scorse settimane sui portali di ricerca personale. La nuova attività in procinto di aprire sul lungomare riminese in zona viale Vespucci, di fronte al Pascucci mare, è Il Mannarino: una nota catena.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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