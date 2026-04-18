In viale Amerigo Vespucci a Rimini è stata inaugurata una nuova pizzeria, con una promozione di pizza gratuita per l’evento di apertura. Il proprietario, originario di Napoli, ha dichiarato di portare un pezzo di quella città nella città romagnola. La nuova attività rappresenta il primo passo di una serie di iniziative nel settore della ristorazione locale. La serata ha visto la partecipazione di numerosi clienti in attesa di assaggiare le specialità offerte.

Comincia l’avventura riminese di Vincenzo Capuano. Lungo viale Amerigo Vespucci è pronta a illuminarsi una nuova vetrina. L’appuntamento è in agenda per sabato sera (18 aprile) a partire dalle 19,30. Il celebre pizzaiolo inaugura la sua nuova attività e annuncia “pizze gratis per tutti tutta la.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Si parla di: Capuano sbarca in città: pizza gratis per l'apertura. Porto tanta Napoli a Rimini. Questo locale è un sogno.

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