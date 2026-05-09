Toscana | correzione tecnica su divise e mezzi della polizia locale

In Toscana, sono state apportate modifiche tecniche alle divise e ai mezzi della polizia locale. La correzione riguarda specifici aspetti delle dotazioni operative dei comandi locali, con dettagli su come verranno aggiornati gli acquisti di uniformi e veicoli. Queste modifiche si applicano alle attrezzature utilizzate quotidianamente dagli agenti e alle procedure di approvvigionamento delle nuove risorse. L’intervento coinvolge anche i criteri di scelta e di acquisto di mezzi e uniformi.

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