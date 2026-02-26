Controlli della Polizia Locale sui mezzi pesanti 17 le violazioni accertate

La Polizia Locale di Ravenna ha intensificato i controlli sui mezzi pesanti in transito e in sosta, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da una significativa presenza di attività produttive e commerciali. el corso del servizio svolto nella giornata di ieri, presso l’area artigianale delle Bassette, sono state accertate 17 violazioni da parte di alcuni conducenti di autocarri. In più circostanze i mezzi sono risultati in sosta irregolare, in prossimità degli ingressi aziendali, anziché nelle apposite aree destinate alla sosta dei veicoli industriali, mentre alcuni rimorchi occupavano gli stalli riservati alle autovetture, determinando situazioni di intralcio e potenziale pericolo per la circolazione stradale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

