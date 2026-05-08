Una patente revocata 131 multe in meno di un mese e 92 mezzi controllati | le operazioni della polizia locale a Oleggio

Nelle ultime settimane, la polizia locale di Oleggio ha intensificato i controlli stradali, effettuando 14 posti di blocco e ispezionando complessivamente 92 veicoli. Durante le operazioni sono state emesse 131 sanzioni, di cui 112 con preavviso e 19 con verbale contestato. Sono stati inoltre recuperati un veicolo sottratto illegalmente e un conducente con patente revocata.

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Controllati 92 veicoli in 14 posti di blocco; 131 sanzioni totali (112 preavvisi e 19 verbali contestati); recupero di un veicolo sottratto indebitamente e fermo di un conducente con patente revocata. Sono queste le operazioni che hanno visto protagonista la polizia locale di Oleggio fra il 23.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Nuovo blitz della polizia municipale in centro, controllati 13 mezzi merci