Toscana bando per 59 posti di Servizio Civile | ecco come candidarsi

In Toscana è stato aperto un bando per 59 posti di Servizio Civile. Possono partecipare giovani che soddisfano i requisiti indicati nel bando ufficiale. Per accedere ai ruoli nei musei e nei laboratori, i candidati devono seguire le procedure previste e presentare la domanda entro i termini stabiliti. Le modalità di candidatura e i dettagli specifici sono disponibili sui portali istituzionali dedicati.

? Punti chiave Chi può candidarsi per i 59 posti in Toscana?. Come si accede ai ruoli nei musei e nei laboratori?. Quali sono le mansioni specifiche per i settori scientifici e culturali?. Entro quando bisogna inviare la domanda sul portale della Regione?.? In Breve Impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi con rimborso di 507,30 euro mensili.. Candidature online tramite portale Regione Toscana entro le ore 12 del 10 giugno.. Settori coinvolti includono 9 posti per l'Orto Botanico e 8 per il Sistema Bibliotecario.. Opportunità distribuite tra ricerca agro-ambientale Enrico Avanzi, musei e dipartimenti medici universitari.. L’Università di Pisa ha pubblicato il bando per il Servizio Civile Regionale della Toscana che prevede 59 posti per giovani tra i 18 e i 29 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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