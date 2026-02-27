Servizio Civile | 66mila posti quanto si guadagna e come candidarsi entro l’8 aprile

È stato pubblicato il nuovo bando per il Servizio Civile Universale 2026, con quasi 66.000 posti disponibili per giovani tra i 18 e i 28 anni, sia in Italia che all'estero. La scadenza per presentare le domande è fissata all’8 aprile, offrendo un’opportunità concreta per chi desidera dedicarsi a progetti di volontariato e servizio.

Opportunità per giovani tra 18 e 28 anni in Italia e all’estero: durata dei progetti, requisiti, assegno mensile da oltre 500 euro e istruzioni per fare domanda online sulla piattaforma dedicata. C’è il nuovo bando del Servizio Civile Universale 2026: quasi 66mila posti per giovani tra i 18 e i 28 anni, in Italia e all’estero. Si tratta del secondo bando più numeroso di sempre Le domande si fanno online, con una modalità ancora più semplici quest’anno e c’è tempo fino all’ 8 aprile alle 14. Il Servizio Civile Universale (SCU) è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita alla difesa non armata e non violenta della Patria, alla promozione dei valori costituzionali, alla solidarietà e alla coesione sociale. 🔗 Leggi su Panorama.it

