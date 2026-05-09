Servizio civile regionale all’Università | aperto il bando per 59 posti

L'Università di Pisa ha pubblicato un bando di selezione per il Servizio Civile Regionale della Toscana, offrendo complessivamente 59 posti disponibili. I progetti riguardano attività di supporto agli studenti, servizi nei musei e nelle biblioteche, oltre a progetti di ricerca e promozione del patrimonio culturale e scientifico dell’ateneo. Le candidature possono essere presentate da chi desidera partecipare a queste iniziative e contribuire alle attività dell’università.

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