Servizio civile regionale all’Università | aperto il bando per 59 posti

Da pisatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università di Pisa ha pubblicato un bando di selezione per il Servizio Civile Regionale della Toscana, offrendo complessivamente 59 posti disponibili. I progetti riguardano attività di supporto agli studenti, servizi nei musei e nelle biblioteche, oltre a progetti di ricerca e promozione del patrimonio culturale e scientifico dell’ateneo. Le candidature possono essere presentate da chi desidera partecipare a queste iniziative e contribuire alle attività dell’università.

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L’Università di Pisa apre le selezioni per il Servizio Civile Regionale della Toscana, mettendo a disposizione 59 posti in progetti dedicati ai servizi per gli studenti, ai musei, alle biblioteche, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico dell’Ateneo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Panoramica sull’argomento

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