Servizio civile regionale all’Università | aperto il bando per 59 posti
L'Università di Pisa ha pubblicato un bando di selezione per il Servizio Civile Regionale della Toscana, offrendo complessivamente 59 posti disponibili. I progetti riguardano attività di supporto agli studenti, servizi nei musei e nelle biblioteche, oltre a progetti di ricerca e promozione del patrimonio culturale e scientifico dell’ateneo. Le candidature possono essere presentate da chi desidera partecipare a queste iniziative e contribuire alle attività dell’università.
L’Università di Pisa apre le selezioni per il Servizio Civile Regionale della Toscana, mettendo a disposizione 59 posti in progetti dedicati ai servizi per gli studenti, ai musei, alle biblioteche, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico dell’Ateneo.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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Panoramica sull’argomento
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Servizio civile: 60 posti all'Asl Toscana Nord OvestLa documentazione relativa al bando è consultabile su https://www.uslnordovest. toscana.it/come-fare-per/407- partecipare-al-servizio-civile ... pisatoday.it
Ragazzi un consiglio, siccome lavoro part time da un’altra parte , e sanno che ho fatto domanda per il servizio civile e non mi hanno fatto alcun problema anche per gli orari, devo specificarlo durante il colloquio per il servizio civile questa cosa Oppure la ome facebook
A poco più di un mese dalla votazione, si profila una situazione d’equilibrio per l’iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni!". La modifica della legge sul servizio civile dovrebbe invece essere accettata di misura. È quanto emerge dal 1° sondaggio SSR x.com