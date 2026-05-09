Torre di Montecorvino in sicurezza iniziati i lavori per lo storico sito

Da ilsipontino.net 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della torre di Montecorvino, un edificio storico situato nel centro della città. Le operazioni riguardano interventi di consolidamento strutturale e di tutela dell’antico manufatto, che si trova in una posizione strategica. L’intervento è stato avviato dopo le verifiche tecniche condotte dagli esperti, finalizzate a preservare l’integrità del sito. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse figure specializzate nel settore.

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PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza antisismica per la Torre di Montecorvino, nell’area dell’antico sito archeologico sui Monti Dauni. Sono stati superati i problemi che derivavano dalla sua particolare collocazione. L’antica costruzione, infatti, insiste sul territorio comunale di Volturino, ma su terreni appartenenti a privati cittadini di Motta Montecorvino. La Torre, inoltre, sta particolarmente a cuore agli abitanti di Pietramontecorvino (che dal sito dista appena 6 chilometri), perché meta e simbolo dell’antica tradizione del pellegrinaggio-processione che ogni anno, il 16 maggio, i petraioli dedicano al loro patrono, Sant’Alberto Normanno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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