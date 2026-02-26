Frana di Vietri iniziati i lavori di messa in sicurezza | l' intervista al sindaco De Simone

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dopo la frana a Vietri, con interventi in somma urgenza per stabilizzare la zona. La questione ha coinvolto i condomini, che si sono trovati a dover fare chiarezza sulla proprietà del costone roccioso. L’intervento mira a ridurre i rischi e garantire la sicurezza delle persone che vivono e lavorano nelle vicinanze.

“Finalmente sono iniziati i lavori di messa in sicurezza in somma urgenza. Ci sono state delle difficoltà con i condomini per capire la proprietà del costone roccioso. Abbiamo dovuto anche fare prima un importante studio a livello sismografo e geologico. Spero e mi auguro che fatto questo primo intervento di pulizia ci possa essere poi quello del consolidamento che ci porti verso una definitiva risoluzione del problema. – ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone – Ovviamente è una situazione particolare perché ancora oggi abbiamo sei palazzine che sono state sgomberate, i residenti sono attualmente fuori dalle abitazioni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

