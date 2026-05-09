Torre annunziata auto si schianta contro un muro | morto 24enne altri due amici in ospedale

Nella notte, i carabinieri sono intervenuti a Torre Annunziata, in via Settetermini, a seguito di un incidente stradale segnalato da alcuni testimoni. Un’auto si è schiantata contro un muro, provocando la morte di un giovane di 24 anni e il ricovero in ospedale di altri due amici. Sul posto sono arrivati i militari per i rilievi e le verifiche necessarie.

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Questa notte i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Settetermini per la segnalazione di un sinistro stradale. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi è finita contro un muro. Sul posto già il 118. A bordo tre ragazzi di 24, 22 e 20 anni; tutti di Torre Annunziata. Il 24enne Giuseppe Vangone è deceduto sul colpo. Gli altri due ragazzi sono stati trasferiti in ospedale in prognosi riservata. Il 22enne è nell’ospedale del Mare mentre il 20enne a Castellammare di Stabia. La salma è stata sequestrata e trasferita nell’obitorio del cimitero di Castellammare.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Torre annunziata, auto si schianta contro un muro: morto 24enne, altri due amici in ospedale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Auto sbanda e si schianta contro un muro di pietra: uomo in ospedale Si schianta con l’auto sulle macchine in sosta e poi contro un muro: morto un 47enne a MontesacroUn uomo di 47 anni è morto ieri sera a Montesacro dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torre Annunziata, ruspe sul Palazzo del clan Gionta; Torre Annunziata, intervista a Paolo Siani: Troppi anni persi, svolta possibile solo togliendo i ragazzi dalla strada; 'Dal procuratore frasi gravi e ingiuste', si dimette sindaco Torre Annunziata; Torre Annunziata, si dimette il sindaco Cuccurullo dopo le parole del procuratore Fragliasso. Auto si schianta contro un muro, muore 24enne di Torre AnnunziataAuto si schianta contro un muro nella notte, morto 24enne di Torre Annunziata. Questa notte i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Setteterm ... lostrillone.tv Torre Annunziata, auto si schianta contro un muro: morto 24enne, altri due amici in ospedaleQuesta notte i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Settetermini per la segnalazione di ... msn.com Il Pd scarica i sindaci, bufera su Castellammare e Torre Annunziata x.com