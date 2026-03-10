Si schianta con l'auto sulle macchine in sosta e poi contro un muro | morto un 47enne a Montesacro

Un uomo di 47 anni ha perso la vita a Montesacro dopo aver perso il controllo della sua auto, che si è schiantata contro un muro e alcune vetture in sosta. L'incidente si è verificato ieri sera e le forze dell'ordine stanno accertando le cause. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

Un uomo di 47 anni è morto ieri sera a Montesacro dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro. La prima ipotesi è che abbia perso il controllo del veicolo per un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

