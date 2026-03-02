Auto sbanda e si schianta contro un muro di pietra | uomo in ospedale

Stamattina alle 9.30 a Ceto, in via Badetto, un uomo di 77 anni ha perso il controllo della sua auto, finendo contro un muro di pietra in una curva a circa 200 metri dal ristorante Il Tempo Sospeso. L’incidente ha causato il ricovero dell’uomo in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Incidente nella mattinata di oggi, intorno alle 9.30, a Ceto in via Badetto. Un uomo di 77 anni ha perso il controllo della propria utilitaria andando a schiantarsi contro un muro, all'altezza di una leggera curva a circa 200 metri dal ristorante Il Tempo Sospeso.