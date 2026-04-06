A inizio aprile, il clima in Lombardia ha mostrato un deciso cambiamento con temperature superiori alla media, regalando giornate soleggiate a Milano e in altre zone della regione. Tuttavia, le previsioni indicano un rapido ritorno del freddo nel corso della settimana, accompagnato da possibili piogge, temporali e grandinate. La situazione meteorologica resta instabile, con variazioni significative tra le giornate di bel tempo e quelle con condizioni avverse.

Milano, 6 aprile 2026 – Pasqua e Pasquetta con un assaggio di estate. Dopo la giornata di ieri, anche oggi, lunedì 6 aprile, a Milano e in Lombardia, il meteo regala una giornata all’insegna del bel tempo con temperature sopra la media. E sarà lo stesso anche domani e mercoledì. Poi, ancora sole e cielo azzurro, ma con qualche grado in meno. Finché a metà aprile, la situazione potrebbe cambiare con l’arrivo di una perturbazione. Stando alle tendenze del momento, l’alta pressione potrebbe essere costretta a una rapida ritirata, cedendo sotto i colpi di un fronte freddo di matrice russa. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Due persone approfittano della giornata soleggiata al Parco Sempione, Milano, 2 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aprile con assaggio d’estate in Lombardia, poi torna il freddo. Rischio pioggia, temporali e grandine: quando e dove

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Allerta meteo a Milano e in Lombardia: pioggia e freddo per sabato 14 marzo, poi torna il serenoÈ stata diramata un'allerta gialla per pioggia a Milano e parte della Lombardia per il pomeriggio di sabato 14 marzo.

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Il pesce d'aprile e alcuni scherzi famosi della storiaIl nuovo mese si apre con una curiosa tradizione: quella del pesce d'aprile. Ma com'è nata e quali sono alcuni scherzi riusciti nella storia? meteo.it

Roccapietra frazione di Varallo (Vercelli) Valsesia 09 aprile 2022… la Cappella della Madonna di Loreto… costruita a fine Quattrocento riproduce la “Santa Casa di Maria di Nazareth”, conservata nel santuario di Loreto… #grazianotamone facebook

Il 6 aprile è il Carbonara Day, ricetta di pasta preferita da un italiano su due. Barilla: "il valore culturale italiano della pasta unisce milioni di persone nel mondo". #ANSA x.com