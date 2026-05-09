tornano le azalee della ricerca risorse che donano speranza

Tornano le Azalee della ricerca, un'iniziativa che si svolge ogni anno dal 1984. Durante questa manifestazione, migliaia di persone acquistano le azalee come simbolo di solidarietà e speranza, per celebrare le mamme e contribuire al finanziamento della ricerca oncologica. La vendita delle piante rappresenta un gesto simbolico molto diffuso, che coinvolge numerosi sostenitori in tutta Italia.

L'INIZIATIVA. Dal 1984 l’«Azalea della ricerca» è il gesto simbolico con cui centinaia di migliaia di persone scelgono di celebrare le mamme e sostenere la ricerca oncologica. Nel 2025 in Italia sono stimate in 179.800 le nuove diagnosi di cancro nelle donne, i più frequenti sono il tumore alla mammella (31,1% di tutte le diagnosi di cancro nelle donne), colon-retto (10,5%), polmone (9,1%), melanoma (4,7%) e utero (4,6%). Grazie ai risultati della ricerca, per alcuni tipi di tumore la sopravvivenza delle pazienti a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta molto negli anni, come nel caso del tumore al seno (tasso dell’89,5%), rendendo sempre più decisivo il ruolo della campagna dell’Azalea di Fondazione Airc, con 320 milioni di euro raccolti negli anni per garantire continuità a medici e ricercatori nei vari progetti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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