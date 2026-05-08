Lotta ai tumori femminili l’Airc in piazza con le Azalee della Ricerca nel giorno della Festa della Mamma

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, la Fondazione Airc organizzerà una campagna di sensibilizzazione in diverse città italiane. Verranno allestite circa 4.000 piazze, dove saranno distribuite le Azalee della Ricerca, un simbolo della lotta ai tumori femminili. La manifestazione coinvolgerà circa 600 volontari, che si dedicheranno alla promozione della prevenzione e alla raccolta fondi.

Domenica 10 maggio, per la Festa della Mamma, Fondazione Airc colorerà oltre 4.000 piazze in tutta Italia grazie a 600.000 Azalee della Ricerca, che volontarie e volontari distribuiranno con una donazione minima di 18 euro per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. L’Azalea è disponibile anche su Amazon, tutte le informazioni e i punti di distribuzione su azaleadellaricerca.it. Dal 1984 l’Azalea della Ricerca è il gesto simbolico con cui centinaia di migliaia di persone scelgono di celebrare le mamme e allo stesso tempo sostenere la ricerca oncologica. Anche le Azzurre della Nazionale di calcio femminile, insieme al ct Andrea Soncin, hanno scelto questo fiore per dedicare un pensiero alle proprie mamme e per coinvolgere tifose e tifosi nella sfida contro il cancro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Tornano le azalee della ricerca di @AIRC_it. La campagna ha come obiettivo il finanziamento dei progetti di ricerca sui tumori femminili. Dona subito con un sms al 45521 e sostieni la ricerca. #TIMCharity x.com