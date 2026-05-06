Domenica 10 maggio si terrà l’Azalea della Ricerca, un evento che coinvolge circa 4.000 piazze italiane. Questa iniziativa si svolge in occasione della Festa della Mamma e ha lo scopo di sostenere la lotta contro i tumori femminili. L’iniziativa prevede la vendita di azalee, simbolo della lotta contro queste patologie, portando l’attenzione su questa causa in diverse città del paese.

Diciamolo con un fiore. Tra gli appuntamenti più attesi della primavera, torna l’Azalea della Ricerca in piazza per la Festa della Mamma, domenica 10 maggio. Obiettivo, sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Fondazione Airc colorerà così oltre 4.000 piazze in tutta Italia con 600.000 azalee. Dal 1984 questo fiore sostiene la ricerca oncologica (quest’anno è prevista una donazione minima di 18 euro), e i risultati sono stati importanti. Nel corso degli anni la campagna ha permesso a Fondazione Airc di raccogliere oltre 320 milioni di euro, garantendo continuità a medici e ricercatori impegnati a migliorare prevenzione, diagnosi e cure dei tumori che colpiscono le donne.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Azalea della Ricerca in 4.000 piazze contro i tumori delle donne

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