Torna la manifestazione Bicincittà | le strade chiuse

Domenica 10 maggio si terrà a Pescara la manifestazione “Bicincittà 2026”, promossa dalla Uisp Comitato Regionale Abruzzo-Molise. Per l'occasione, alcune strade verranno chiuse al traffico e saranno adottate modifiche alla viabilità cittadina. L’evento coinvolge diverse zone della città e prevede attività legate al ciclismo e alla mobilità sostenibile. La manifestazione si svolge con il supporto delle autorità locali e in conformità alle normative vigenti.

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