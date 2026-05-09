Torna la manifestazione Bicincittà | le strade chiuse
Domenica 10 maggio si terrà a Pescara la manifestazione “Bicincittà 2026”, promossa dalla Uisp Comitato Regionale Abruzzo-Molise. Per l'occasione, alcune strade verranno chiuse al traffico e saranno adottate modifiche alla viabilità cittadina. L’evento coinvolge diverse zone della città e prevede attività legate al ciclismo e alla mobilità sostenibile. La manifestazione si svolge con il supporto delle autorità locali e in conformità alle normative vigenti.
Scattano domenica 10 maggio le modifiche alla viabilità a Pescara per l'iniziativa “Bicincittà 2026”, organizzata dalla Uisp (Unione italia sport per tutti) Comitato Regionale Abruzzo-Molise.In particolare dalle 6 alle 14 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati in Corso.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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