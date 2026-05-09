Torna la manifestazione Bicincittà | le strade chiuse

Da ilpescara.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio si terrà a Pescara la manifestazione “Bicincittà 2026”, promossa dalla Uisp Comitato Regionale Abruzzo-Molise. Per l'occasione, alcune strade verranno chiuse al traffico e saranno adottate modifiche alla viabilità cittadina. L’evento coinvolge diverse zone della città e prevede attività legate al ciclismo e alla mobilità sostenibile. La manifestazione si svolge con il supporto delle autorità locali e in conformità alle normative vigenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Scattano domenica 10 maggio le modifiche alla viabilità a Pescara per l'iniziativa “Bicincittà 2026”, organizzata dalla Uisp (Unione italia sport per tutti) Comitato Regionale Abruzzo-Molise.In particolare dalle 6 alle 14 divieto di sosta e fermata con rimozione forzata ambo i lati in Corso.🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Manifestazione, corteo, "Abilmente primavera": tutte le strade chiuse al traffico nel week endSabato e domenica sono in programma diversi eventi in città, fra cui una fiera e una manifestazione.

Manifestazione del 25 aprile e mercatino dell'antiquariato: tutte le strade chiuse a Milano nel weekendSabato 25 e domenica 26 aprile sono previsti, a Milano, diversi eventi all'aperto, con conseguenti chiusure stradali.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Empoli Valdelsa - Bicincittà domenica 10 maggio; L'Ateneo d'Annunzio parteciperà alla 40esima edizione della manifestazione Bicincittà; Bicincittà - Calabria Straordinaria; A Caserta torna Bicincittà: il 90% del percorso su piste ciclabili.

torna la manifestazione bicincittàBicincittà: a Matera la festa della mobilità sostenibile e della comunitàA Matera torna l'appuntamento con Bicincittà, la storica manifestazione nazionale promossa dalla Uisp che unisce sport, ambiente e partecipazione attiva. (ANSA) ... ansa.it

torna la manifestazione bicincittàA Caserta torna Bicincittà: il 90% del percorso su piste ciclabiliPresentata il 4 maggio scorso, presso la sede dell'Unicef di Caserta, la manifestazione Bimbimbici-Bicincittà. Infatti ritorna domenica 10 maggio a Caserta Bicincittà, il tradizionale evento dedicato ... casertanews.it

Digita per trovare news e video correlati.