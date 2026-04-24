Manifestazione del 25 aprile e mercatino dell' antiquariato | tutte le strade chiuse a Milano nel weekend

Nel fine settimana a Milano si svolgeranno due eventi che porteranno alla chiusura di diverse strade della città. Sabato 25 e domenica 26 aprile sono programmati una manifestazione e un mercatino dell'antiquariato, entrambi in spazi aperti. Le strade interessate saranno interdette al traffico durante le ore di svolgimento degli eventi. Le autorità hanno annunciato le chiusure per consentire lo svolgimento delle attività senza problemi.

Sabato 25 e domenica 26 aprile sono previsti, a Milano, diversi eventi all'aperto, con conseguenti chiusure stradali. Il più importante sarà la manifestazione del 25 aprile, nel pomeriggio, per le vie del centro cittadino, per la celebrazione dell'81esimo anniversario della Liberazione.Domenica.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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