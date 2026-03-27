Nel fine settimana, la città ospiterà una fiera e una manifestazione. Per consentire lo svolgimento degli eventi, molte strade saranno temporaneamente chiuse al traffico nel corso di sabato e domenica. La circolazione potrebbe essere soggetta a rallentamenti o deviazioni, con alcune vie interdette al transito durante le ore delle manifestazioni.

Sabato e domenica sono in programma diversi eventi in città, fra cui una fiera e una manifestazione. La viabilità potrebbe essere rallentata o modificata, dato che alcune strade saranno chiuse. Per sabato è prevista una manifestazione con corteo. Il ritrovo è alle 15 in piazzale Cadorna, e da lì partirà un itinerario. Vengono chiuse al traffico Foro Buonaparte, largo Cairoli, via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio. Dalle 8 alle 18 ci sarà inoltre la fiera “Abilmente primavera”, con chiusura di via Moncucco, nel tratto da via Santander a tutta la via. Nel pomeriggio, alle 15.30, si tiene la cerimonia per la targa dedicata a Dario Fo e Franca Rame: viene chiuso al traffico corso di Porta Romana da via Vaina a via Filippettiviale Caldara. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Manifestazione, corteo, "Abilmente primavera": tutte le strade chiuse al traffico nel week end

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