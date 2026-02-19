Amiata via il tapis roulant Non ha l’autorizzazione

Amiata, il tapis roulant è stato rimosso perché senza autorizzazione. La decisione arriva dopo controlli delle autorità, che hanno riscontrato irregolarità nella gestione dell'impianto. La neve sulla vetta dell’Amiata supera i 40 centimetri, ma la pista del Pianello, se sistemata, potrebbe diventare praticabile per gli sciatori. La zona attende interventi e regolamentazioni ufficiali prima di poter riaprire le attività sciistiche. La questione ha suscitato reazioni tra gli appassionati, desiderosi di tornare a sciare sulla montagna.

La vetta dell’Amiata è ancora coperta da una quarantina di centimetri di neve. La pista del Pianello potrebbe, se sistemata, essere sciabile. Non sarà così perché non lo è e gli impianti di risalita sono chiusi. Anche i tre tapis roulant, attivati per sopperire al servizio di risalita, sembrano destinati a finire in magazzino. Uno è già stato smontato, domani, comunque entro pochi giorni, toccherà agli altri due. Per questi tapis le autorizzazioni sono scadute. E il rinnovo deve seguire un lungo iter burocratico. Per legge sono, infatti, equiparati agli altri impianti di risalita. E quelli delle vetta dell’Amiata sono tutti scaduti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

