Torinodanza Festival coreografie e incontri per leggere la Storia

Da cms.ilmanifesto.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torinodanza Festival propone quest’anno una serie di coreografie e incontri dedicati a interpretare la storia attraverso la danza. L’evento si concentra su come il movimento possa rappresentare i conflitti, le speranze e le trasformazioni di una società, offrendo uno spazio di confronto tra artisti e pubblico. Attraverso spettacoli e dibattiti, il festival mira a esplorare il ruolo della danza come strumento di lettura e testimonianza delle vicende storiche.

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