Torinodanza Festival coreografie e incontri per leggere la Storia
Il Torinodanza Festival propone quest’anno una serie di coreografie e incontri dedicati a interpretare la storia attraverso la danza. L’evento si concentra su come il movimento possa rappresentare i conflitti, le speranze e le trasformazioni di una società, offrendo uno spazio di confronto tra artisti e pubblico. Attraverso spettacoli e dibattiti, il festival mira a esplorare il ruolo della danza come strumento di lettura e testimonianza delle vicende storiche.
Eventi Dal 9 settembre all'11 ottobre la nuova edizione. L'anteprima riservata allo spettacolo di Silvia Gribaudi con "Amazzoni" Eventi Dal 9 settembre all'11 ottobre la nuova edizione. L'anteprima riservata allo spettacolo di Silvia Gribaudi con "Amazzoni" Dance Matters, perché la danza può essere il mezzo per leggere la storia, i conflitti, le speranze della società, perché la danza crea coesione attraverso il corpo, perché la danza propone viaggi transculturali, geografici, politici. Queste le visioni e le ragioni del titolo che abbraccia la programmazione di Torinodanza Festival, realizzato dal Teatro Stabile di Torino, e diretto con acume da Anna Cremonini.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Notizie correlate
Leggi anche: A Verona torna la rassegna "Libri e rose. Scrivere, stampare, leggere. Incontri con gli autori"
Il sì di Donnarumma: una storia che vale la pena leggereGianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante con una cerimonia riservata: ecco tutti i dettagli di un amore nato lontano dai riflettori Gianluigi...
Contenuti di approfondimento
Torinodanza 2026: artisti da dieci Paesi alle Fonderie LimoneIl Torinodanza Festival 2026 si conferma un evento di rilievo internazionale nel panorama della danza contemporanea, accogliendo a Torino artisti e compagnie da dieci Paesi. L’appuntamento, curato dal ... it.blastingnews.com
Torinodanza Festival 2026, attesi artisti da tutto il mondoPer il Torinodanza Festival 2026, in programma alle Fonderie Limone di Moncalieri dal 9 settembre all'11 ottobre prossimi, arriveranno nel capoluogo piemontese artisti da tutto il mondo. (ANSA) ... ansa.it