Torinodanza Festival coreografie e incontri per leggere la Storia

Il Torinodanza Festival propone quest’anno una serie di coreografie e incontri dedicati a interpretare la storia attraverso la danza. L’evento si concentra su come il movimento possa rappresentare i conflitti, le speranze e le trasformazioni di una società, offrendo uno spazio di confronto tra artisti e pubblico. Attraverso spettacoli e dibattiti, il festival mira a esplorare il ruolo della danza come strumento di lettura e testimonianza delle vicende storiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui