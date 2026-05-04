Il sì di Donnarumma | una storia che vale la pena leggere

Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante in una cerimonia privata, a cui hanno partecipato pochi familiari e amici stretti. La cerimonia si è svolta senza pubblicità e si è tenuta in una location riservata. La coppia ha scelto di mantenere un basso profilo, evitando coperture mediatiche e condividendo i dettagli dell’evento solo attraverso fonti vicine ai protagonisti.

Gianluigi Donnarumma ha sposato Alessia Elefante con una cerimonia riservata: ecco tutti i dettagli di un amore nato lontano dai riflettori Gianluigi Donnarumma si è sposato, scegliendo il silenzio elegante della vita privata per raccontare il passo più importante. Nessun clamore, nessuna anticipazione, solo una frase affidata ai social che ha subito fatto il giro del mondo, “abbiamo firmato un contratto a tempo indeterminato”, ironica e precisa come un riflesso tra i pali, accompagnata da uno scatto in cui tutto parla di misura e armonia. Accanto a lui Alessia Elefante, compagna di sempre, in un completo bianco fluido, raffinato nella sua essenzialità, mentre il portiere azzurro sceglie un doppiopetto color tabacco, caldo e sobrio, quasi a voler sottrarre spazio a qualsiasi ostentazione.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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#Donnarumma si sposa, l'annuncio sui social: "Contratto a lungo termine firmato" x.com