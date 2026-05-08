Nella giornata di oggi, la Serie A 202526 ha visto il vittoria del Torino sul Sassuolo, con Simeone e Pedersen che hanno segnato i gol decisivi. La Juventus continua il suo percorso nel campionato, mentre gli altri incontri hanno completato il quadro delle partite disputate. Aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sui marcatori delle varie sfide del massimo campionato italiano.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Torino ribalta il Sassuolo, decidono Simeone e Pedersen

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Cristante e Ndicka decidono Roma CremoneseCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: perde il Milan in casa del Sassuolodi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie B – Risultati 38° giornata e classifica aggiornata; Serie a 2025/2026 Giornata 35 : Risultati E Classifica -.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: +3 ROMARisultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi lunedì 4 maggio 2026 dei due posticipi che chiudono la 35^ giornata di campionato. ilsussidiario.net

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Pari a Bergamo! Diretta gol live score 35^ giornata (oggi 2 maggio 2026)Risultati Serie A, classifica: nelle tre partite di oggi per la 35^ giornata solo Atalanta e Como hanno ancora qualche interesse di classifica. ilsussidiario.net

Serie B, 38a e ultima giornata: risultati e verdetti - facebook.com facebook