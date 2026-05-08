Nel match tra Torino e Sassuolo, terminato 2-1, Simeone e Pedersen sono stati i protagonisti decisivi. La partita, valida per la 36ª giornata di campionato, si è disputata allo Stadio Olimpico. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, con alcuni di loro che sono risultati tra i migliori e altri tra i peggiori della partita. La sfida ha visto diverse occasioni e cambi di risultato nel corso dei 90 minuti.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie A, che si è disputata allo stadio Grande Torino Grazie ai gol di Simeone e Pedersen, il Torino rimonta il Sassuolo (passato in vantaggio ad inizio ripresa grazie ad una rete di Thorstvedt) e ribalta il risultato, portandosi a casa l’anticipo della trentaseiesima giornata di campionato. Due squadre tranquille, senza pressioni, nè ambizioni di classifica, hanno dato vita ad una sfida divertente e ricca di occasioni da gol. Tre traverse (tutte dei padroni di casa), tre reti, e una lunga serie di occasioni pericolose, ben distribuite. Con questo successo il Torino si porta a quota 44 punti, scavalcando il Parma; il Sassuolo tresta invece fermo a quota 49.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Torino-Sassuolo 2-1: Simeone e Pedersen decisivi

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