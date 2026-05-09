Sky Sport dedica una serie in tre puntate alla stagione 1975-76 del Torino FC, celebrando così il 50° anniversario dello scudetto conquistato in quella stagione. Il progetto ripercorre i momenti salienti e le vicende di quella vittoria, rendendo omaggio a una delle imprese più significative della squadra. La docuserie si focalizza sugli aspetti principali di quella stagione, offrendo uno sguardo dettagliato sulla storia del club.

Un viaggio nella storia granata: Sky Sport celebra il 50° anniversario dello scudetto del Torino FC con una docuserie in tre puntate che riporta alla luce la leggendaria stagione 1975-76. Tra i protagonisti, i “gemelli del gol” Paolo Pulici e Francesco Graziani, simboli di una squadra che trasformò quella vittoria in qualcosa di più di un titolo: un tributo al Grande Torino. Un racconto intenso tra testimonianze, immagini d’archivio e memoria collettiva nella Torino degli anni ’70. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta cosa rappresenta per te quello scudetto storico. Condividi il video e rivivi una delle imprese più iconiche del calcio italiano.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Torino 1976 Lo scudetto eterno raccontato da Sky Sport

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