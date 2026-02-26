Accademia dello Sport 1976-2026 | mezzo secolo di sport solidale
L’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca Ivan Sana – Sana Giancarlo Trasporti. Roberto Selini – Selini Group. Bruno Mazzoleni – Serim. Magni Giuseppe – Sistel. Nicola Scandella – Solarfast. Diego Pelliccioli – Sound Service. Gilberto Agazzi – STI. Mario Previtali – Stilcolor. Alberto Moretti – Sun-Mac. Tiziano Brugnoli – TB Group. Irene Bergomi – Ten-Fluid. Marco Barcella – Tennis Point. BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietàL’ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l’Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la...
Discussioni sull' argomento Accademia dello Sport 1976-2026: una storia lunga 50 anni; Accademia dello Sport 1976-2026: 50 anni di sport, valori e solidarietà; Deterrenti a quattro zampe | i cani e lo stadio una storia lunga 50 anni.
Accademia dello Sport verso i 50 anni: Vogliamo lasciare il segno con un progetto per le fragilità del territorioLe idee non mancano: dal sostegno alla realizzazione dell’ottava torre dell’ospedale di Bergamo a un torneo di tennis con montepremi da 15mila dollari Giovedì 11 dicembre si ritroveranno tutti, ... bergamonews.it
In occasione dei 50 anni di attività, l’Accademia Sport Solidarietà di Bergamo ringrazia chi è stato al suo fianco e ha supportato concretamente le sue azioni #adv - facebook.com facebook