Kimi Antonelli ha vinto una gara recente, mentre Jannik Sinner si prepara a un nuovo torneo, portando avanti i successi degli sportivi italiani. Sky Sport trasmette queste competizioni, offrendo agli spettatori l'opportunità di seguire da vicino le performance dei migliori atleti nazionali e internazionali. La programmazione include eventi di diverse discipline, tutti con protagonisti gli atleti italiani che competono ai massimi livelli mondiali.

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Antonelli, Sinner e gli Azzurri: lo sport italiano domina su Sky Sport

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