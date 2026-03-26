Il Manchester United vuole ingaggiare Myles Lewis-Skelly

Da justcalcio.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita della Premier League tra Arsenal e Manchester United, giocata il 25 gennaio 2026 all’Emirates Stadium di Londra, si sono viste interazioni tra Gabriel, giocatore dell’Arsenal, e Harry Maguire, difensore del Manchester United. Recentemente si è diffusa la notizia che il club inglese sarebbe interessato ad ingaggiare Myles Lewis-Skelly, giovane calciatore. La trattativa tra le parti non è ancora ufficiale.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Gabriel dell’Arsenal e Harry Maguire del Manchester United interagiscono a tempo pieno dopo la partita della Premier League tra Arsenal e Manchester United all’Emirates Stadium il 25 gennaio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex PantlingGetty Images) Myles Lewis-Skelly è stato collegato al trasferimento dall’Arsenal a fine stagione. Il 19enne non è stato un titolare regolare per il club del nord di Londra e potrebbe aver bisogno di partire per giocare più spesso. Secondo Sky Sports, il Manchester United sarebbe pronto a fornirgli una via d’uscita. Vogliono aggiungere più qualità e profondità al reparto sinistro, e non c’è dubbio che il prodigio dell’Arsenal potrebbe essere un solido investimento a lungo termine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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