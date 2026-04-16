Durante la fiera Watches & Wonders, Cartier ha presentato una nuova collezione composta da alcuni dei suoi modelli più rari. La casa svizzera ha superato le attese con questa proposta esclusiva, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Oltre alle novità, tra le cose più attese ci sono i murales dell’hotel e i panini al prosciutto e formaggio disponibili in loco.

Cartier ha superato ogni più rosea aspettativa. Ci sono alcune cose che aspetto con ansia ogni anno a Watches & Wonders: i bizzarri murales dell’hotel dove alloggiano i giornalisti, per esempio, o i panini al prosciutto e formaggio da due morsi che si trovano in giro per la fiera. Ma niente mi entusiasma di più dell’inaugurazione della collezione Privé di Cartier, che riporta in vita modelli vintage iconici del catalogo della maison e li aggiorna in chiave moderna. In occasione del decimo anniversario del programma Privé, Cartier ha deciso di festeggiare lanciando una selezione d’élite dei migliori segnatempo dal design accattivante realizzati dal marchio.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cartier ha lanciato una collezione d’eccezione dei suoi modelli più rari

Talking Cartier with Auro Montanari also known John Goldberger

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“Il cielo da nero diventa più sereno.” Oggi, in negozio, è entrata proprio quell’energia. Grazie a @biggiebash per essere passato da Ottica Leonardo e per la fiducia: ha scelto @cartier per il suo nuovo occhiale da sole. E quando le cose sono fatte bene, tra - facebook.com facebook